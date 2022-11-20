Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650/350 мм
- Длина550 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп4
- Мощность160 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольG9
- Освещаемая площадь8 кв. м.
- Цветкоричневый
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