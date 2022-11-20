Характеристики товара
Описание
Роскошная подвесная люстра на штанге из серии Natali. Стеклянные плафоны декорированы металлическими вставками, которые немного приглушают освещение и придают оригинальный вид светильнику. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем Е14. Металлический каркас в цвете матового золота надежно крепится к потолку с помощью планки. Благодаря компактному размеру люстра не займёт много пространства и станет стильным дополнением в любом современном интерьере.
- Количество ламп 6
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 240 Вт.
- Напряжение 220-240V
- Площадь освещения 12 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*50*25,5
Вес брутто: 3,6
Объем: 0,070
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина520 мм
- Длина520 мм
- Диаметр520 мм
- Материалметалл
- Цветзолотой, прозрачный