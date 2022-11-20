Люстра на штанге V2824-6C Natali 6*E14*40W

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Характеристики товара

Описание

Роскошная подвесная люстра на штанге из серии Natali. Стеклянные плафоны декорированы металлическими вставками, которые немного приглушают освещение и придают оригинальный вид светильнику. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем Е14. Металлический каркас в цвете матового золота надежно крепится к потолку с помощью планки. Благодаря компактному размеру люстра не займёт много пространства и станет стильным дополнением в любом современном интерьере.

  • Количество ламп 6
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 240 Вт.
  • Напряжение 220-240V
  • Площадь освещения 12 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 55*50*25,5

Вес брутто: 3,6

Объем: 0,070

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина520 мм
  • Диаметр520 мм
  • Материалметалл
  • Цветзолотой, прозрачный

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