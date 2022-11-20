Люстра на штанге V3001-5C Lana 5*G9*3W

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Люстра на штанге Lana в классическом стиле. Плафоны из матового стекла мягко и равномерно рассеивают световой поток. В качестве источника света могут быть использованы галогенные или LED лампы с цоколем G9. Металлический каркас из нескольких плавно изогнутых линий гармонично сочетается со сферичными плафонами. Люстра надежно крепится к потолку с помощью планки. Воздушный и лаконичный дизайн светильника дополнит любой интерьер в современном или классическом стиле.

  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 3 Вт.
  • Общая мощность светильника 15 Вт.
  • Напряжение 220-240V
  • Площадь освещения 10 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 61*63*27

Вес брутто: 4,7

Объем: 0,104

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Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина650 мм
  • Диаметр650 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, черный

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