Характеристики товара
Описание
Люстра на штанге Lana в классическом стиле. Плафоны из матового стекла мягко и равномерно рассеивают световой поток. В качестве источника света могут быть использованы галогенные или LED лампы с цоколем G9. Металлический каркас из нескольких плавно изогнутых линий гармонично сочетается со сферичными плафонами. Люстра надежно крепится к потолку с помощью планки. Воздушный и лаконичный дизайн светильника дополнит любой интерьер в современном или классическом стиле.
- Количество ламп 5
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 3 Вт.
- Общая мощность светильника 15 Вт.
- Напряжение 220-240V
- Площадь освещения 10 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 61*63*27
Вес брутто: 4,7
Объем: 0,104
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Ширина650 мм
- Длина650 мм
- Диаметр650 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный