Характеристики товара
Описание
Люстра на штанге Lana в классическом стиле. Плафоны из матового стекла мягко и равномерно рассеивают световой поток. В качестве источника света могут быть использованы галогенные или LED лампы с цоколем G9. Металлический каркас из нескольких плавно изогнутых линий гармонично сочетается со сферичными плафонами. Люстра надежно крепится к потолку с помощью планки. Воздушный и лаконичный дизайн светильника дополнит любой интерьер в современном или классическом стиле.
- Количество ламп 7
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 3 Вт.
- Общая мощность светильника 21 Вт.
- Напряжение 220-240V
- Площадь освещения 12 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 80*73*25
Вес брутто: 7,15
Объем: 0,146
Основные характеристики
- Высота1130 мм
- Ширина850 мм
- Длина850 мм
- Диаметр850 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветчерный