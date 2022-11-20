Характеристики товара
Описание
Мощность общая, Вт 225. Освещаемая площадь - кв.м. 11. Высота, мм 350. Длина, мм 600.
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина160 мм
- Длина600 мм
- Мощность225 Вт
- Цветбронза
Мощность общая, Вт 225. Освещаемая площадь - кв.м. 11. Высота, мм 350. Длина, мм 600.
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