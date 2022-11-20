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Люстра Найроби, хром матовый, 4 лампы - фото 1Люстра Найроби, хром матовый, 4 лампы - фото 2Люстра Найроби, хром матовый, 4 лампы - фото 3Люстра Найроби, хром матовый, 4 лампы - фото 4Люстра Найроби, хром матовый, 4 лампы - фото 5

Люстра Найроби, хром матовый, 4 лампы

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Освещаемая площадь - кв.м 18. Вариант крепления Потолочное. Лампы - Количество 4. Цоколь Е27

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина145 мм
  • Длина810 мм
  • Мощность300 Вт
  • Цветсерый

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