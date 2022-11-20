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Люстра Odeon Magali - фото 1

Люстра Odeon Magali

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Общая мощность: 8*40W

Высота: 790

Высота без цепи(мм): 380

Ширина: 780

Длина(мм): 780

Вес(кг): 8.9

Цвет: белый с золотой патиной

Напряжение: 220V

Количество ламп: 4

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