Характеристики товара
Описание
Общая мощность: 8*40W
Высота: 790
Высота без цепи(мм): 380
Ширина: 780
Длина(мм): 780
Вес(кг): 8.9
Цвет: белый с золотой патиной
Напряжение: 220V
Количество ламп: 4
Общая мощность: 8*40W
Высота: 790
Высота без цепи(мм): 380
Ширина: 780
Длина(мм): 780
Вес(кг): 8.9
Цвет: белый с золотой патиной
Напряжение: 220V
Количество ламп: 4
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