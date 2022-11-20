Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра потолочная
Мощность общая, Вт: 180
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 32
Высота мин, мм: 500
Высота, мм: 1300
Диаметр, мм: 800
Тип cветильника: Люстра потолочная
Мощность общая, Вт: 180
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 32
Высота мин, мм: 500
Высота, мм: 1300
Диаметр, мм: 800
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