Люстра Ontario 15

8 оценок

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Люстра Ontario 15

4.7
95 990 ₽
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Люстра Cecilia 6
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Люстра Cecilia 6

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 15 шт

Высота: 910 мм

Диаметр: 940 мм

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