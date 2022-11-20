Материал: металл, стекло
Количество ламп: 15 шт
Высота: 910 мм
Диаметр: 940 мм
Комплект мебели Лофт
Комплект мебели Кьявари
Комплект мебели Барный
Комплект стульев Семейный
Комплект мебели для кафе Наполеон
Барный стул Бургас регулируемый
Барный стул Вайден белый/ черный
Барный стул Вайден белый/ орех
Барный стул Вайден черный
Кресло игровое TopChairs Diablo белое
Кресло игровое TopChairs Diablo красное
Кресло игровое TopChairs Diablo синее
Кресло руководителя TopChairs Local черное
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1
Подвесной светильник Weave №2