Люстра Ontario 8

7 оценок

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Люстра Ontario 8

4.6
56 390 ₽
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Люстра Ontario 15
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Люстра Ontario 15

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Количество ламп: 8 шт

Высота: 710 мм

Диаметр: 930 мм

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