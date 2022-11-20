Материал: металл, текстиль
Количество ламп: 8 шт
Высота: 710 мм
Диаметр: 930 мм
Барный стул Валкер черный
Барный стул Валкер бежевый
Барный стул Вараби белый
Барный стул Варвик черный
Барный стул Lion бежевый
Кресло руководителя TopChairs Local серое
Кресло руководителя TopChairs Armor бежевое
Кресло руководителя TopChairs Armor черное
Кресло руководителя TopChairs Armor серое
Кресло руководителя TopChairs Viking черное
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1
Подвесной светильник Weave №2
Подвесной светильник Weave №3