Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 375
Размещение: Подвесное
Освещаемая площадь - кв.м: 18
Высота мин, мм: 400
Высота, мм: 1300
Диаметр, мм: 550
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 375
Размещение: Подвесное
Освещаемая площадь - кв.м: 18
Высота мин, мм: 400
Высота, мм: 1300
Диаметр, мм: 550
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