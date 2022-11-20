Люстра Palace 14 table

9 оценок

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Люстра Palace 14 table

4.3
107 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Люстра Palace 18 table
Люстра Palace 18 table
Следующий Люстра Bella 50
Люстра Palace 18 table

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 14 шт

Высота: 565 мм

Диаметр: 800 мм

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