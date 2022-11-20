Материал: металл, стекло
Количество ламп: 14 шт
Высота: 565 мм
Диаметр: 800 мм
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Люстра Bella 40
Люстра Beatrix 21
Люстра Beatrix 10
Люстра Beatrix 8
Люстра Beatrix 6
Люстра Beira 15
Люстра Beira 8
Люстра Beira 6
Люстра Leti 12
Люстра Leti 8