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Люстра Palace 18 table - фото 1

Люстра Palace 18 table

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 18 шт

Высота: 688 мм

Диаметр: 1000 мм

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