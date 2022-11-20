Характеристики товара
Описание
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 18 шт
Высота: 688 мм
Диаметр: 1000 мм
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 18 шт
Высота: 688 мм
Диаметр: 1000 мм
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое
Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное
Кресло руководителя TopChairs President, черное
Стул Альбан Капитоне М
Стул Берген
Полукресло Мартин
Кресло Тим
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое