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Люстра Palace 4 table

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Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 4 шт

Высота: 355 мм

Диаметр: 300 мм

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