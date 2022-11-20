Характеристики товара
Описание
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 4 шт
Высота: 355 мм
Диаметр: 300 мм
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Материал: металл, стекло
Количество ламп: 4 шт
Высота: 355 мм
Диаметр: 300 мм
Люстра Palace 14 table
Люстра Bella 50
Люстра Bella 40
Люстра Beatrix 21
Люстра Beatrix 10
Люстра Beatrix 8
Люстра Beatrix 6
Люстра Beira 15
Люстра Beira 8
Люстра Beira 6
Люстра Taro 9
Люстра Taro 6
Люстра Leti 12
Люстра Leti 8
Люстра Leti 6
Люстра Bubble Dreams 8
Люстра Bubble Dreams 6
Люстра Acqua 10
Люстра Acqua 8
Люстра Acqua 6
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый