Люстра Palace 42

11 оценок

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Люстра Palace 42

4.3
475 390 ₽
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Люстра Palace 66
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Люстра Palace 66

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 42 шт

Высота: 2000 мм

Диаметр: 1200 мм

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