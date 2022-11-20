Материал: металл, стекло
Количество ламп: 42 шт
Высота: 2000 мм
Диаметр: 1200 мм
Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа красный, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Стул Лилиан, вельвет темно-синий
Стул барный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Кресло CH-330M без подлокотников, серо-голубой
Люстра Palace 18 table
Люстра Palace 14 table
Люстра Bella 50
Люстра Bella 40
Люстра Beatrix 21
Люстра Beatrix 10
Люстра Beatrix 8
Люстра Beatrix 6
Люстра Beira 15
Люстра Beira 8