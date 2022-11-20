Характеристики товара
Описание
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 42 шт
Высота: 895 мм
Диаметр: 2000 мм
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 42 шт
Высота: 895 мм
Диаметр: 2000 мм
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Столешница ЛДСП, венге
Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое
Кресло руководителя TopChairs Viking, серое
Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое
Кресло-реклайнер Финита, коричневый
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое