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Люстра Palace 6 table

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Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 6 шт

Высота: 380 мм

Диаметр: 500 мм

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