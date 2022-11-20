Люстра Palace 66

12 оценок

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Люстра Palace 66

5
958 690 ₽
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Люстра Lincoln 6
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Люстра Lincoln 6

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 66 шт

Высота: 2450 мм

Диаметр: 1830 мм

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