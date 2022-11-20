Люстра Palace 66
958 690 ₽
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 66 шт
Высота: 2450 мм
Диаметр: 1830 мм
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