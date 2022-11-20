Характеристики товара
Описание
Утонченная серия светильников, выполненных в классическом стиле, добавит свежести и легкости в интерьер. Металлический каркас белого цвета декорирован миниатюрными фигурками птиц. Конструкцию украшают подвески из кристаллов. Лампочки скрываются за абажурами из белой органзы. Высота люстр регулируется длиной цепи.
Основные характеристики
Материал: металл, органза
Высота, мм: 830/1030
Кол-во ламп, шт.: 8
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 670
Тип крепления к потолку: крюк
Длина цепи, мм: 400