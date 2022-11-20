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          Фотография Люстра Passarinho 8 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Passarinho 8

          4.9
          Оптовая цена
          от 34 490 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Passarinho 8
          Люстра Passarinho 8
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          Характеристики товара

          Описание

          Утонченная серия светильников, выполненных в классическом стиле, добавит свежести и легкости в интерьер. Металлический каркас белого цвета декорирован миниатюрными фигурками птиц. Конструкцию украшают подвески из кристаллов. Лампочки скрываются за абажурами из белой органзы. Высота люстр регулируется длиной цепи.

          Основные характеристики

          Материал: металл, органза

          Высота, мм: 830/1030

          Кол-во ламп, шт.: 8

          Тип цоколя: E14

          Мощность ламп, W: 40

          Диаметр, мм: 840

          Тип крепления к потолку: крюк

          Длина цепи, мм: 400

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