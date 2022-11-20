Характеристики товара
Описание
Материал: металл
Высота, мм: 560/860
Кол-во ламп, шт.: 5
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 60
Диаметр, мм: 560
Тип крепления к потолку: крюк
Длина цепи, мм: 500
Отголоски средневековых канделябров находят свое отражение во внешнем виде светильников серии. Арматура изготовлена из металла. Основная ее часть выкрашена краской перламутрового цвета. Декоративные элементы в основании люстр и блюдца на рожках покрашены в кремовый с золотом цвет. Высоту люстр возможно изменять, регулируя длину цепи.