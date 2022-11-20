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Люстра Perla 7 - фото 1

Люстра Perla 7

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Характеристики товара

Описание

Материал: металл

Высота, мм: 570/870

Кол-во ламп, шт.: 7

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 60

Диаметр, мм: 660

Тип крепления к потолку: крюк

Длина цепи, мм: 500

Отголоски средневековых канделябров находят свое отражение во внешнем виде светильников серии. Арматура изготовлена из металла. Основная ее часть выкрашена краской перламутрового цвета. Декоративные элементы в основании люстр и блюдца на рожках покрашены в кремовый с золотом цвет. Высоту люстр возможно изменять, регулируя длину цепи.

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