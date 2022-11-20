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Люстра подвесная Бали, Венге Хром - фото 1Люстра подвесная Бали, Венге Хром - фото 2Люстра подвесная Бали, Венге Хром - фото 3Люстра подвесная Бали, Венге Хром - фото 4

Люстра подвесная Бали, Венге Хром

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диаметр 57см, Высота 50-90см, Выдувное молочнобелое стекло

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Мощность450 Вт

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