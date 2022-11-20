Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Коллекция: Базель
Стиль: Классика
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 510 мм
Высота: 500-1350 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E14
Лампы - Мощность макс: 60 Вт
Лампы - Количество: 3
Мощность общая: 180 Вт
Освещаемая площадь: 5.5-9 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Бронза и вариации
Материал плафонов: Текстиль
Цвет плафонов: Бежевый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вниз