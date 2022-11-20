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Люстра подвесная Базель бронза - фото 1

Люстра подвесная Базель бронза

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра подвесная

Коллекция: Базель

Стиль: Классика

Форма светильника: Круглый

Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного

Степень защиты: IP20

Диаметр: 510 мм

Высота: 500-1350 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E14

Лампы - Мощность макс: 60 Вт

Лампы - Количество: 3

Мощность общая: 180 Вт

Освещаемая площадь: 5.5-9 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Бронза и вариации

Материал плафонов: Текстиль

Цвет плафонов: Красный

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вниз

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