Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Коллекция: Бонна
Стиль: Классика
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: На двойной выключатель / Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 720 мм
Высота: 520-1200 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E14
Лампы - Мощность макс: 60 Вт
Лампы - Количество: 6
Мощность общая: 360 Вт
Освещаемая площадь: 11-17 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Белый
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Свеча