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Люстра подвесная Бонна - фото 1

Люстра подвесная Бонна

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра подвесная

Коллекция: Бонна

Стиль: Классика

Форма светильника: Круглый

Технические особенности: На двойной выключатель / Для любого типа потолка, в том числе натяжного

Степень защиты: IP20

Диаметр: 720 мм

Высота: 520-1200 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E14

Лампы - Мощность макс: 60 Вт

Лампы - Количество: 6

Мощность общая: 360 Вт

Освещаемая площадь: 11-17 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Белый

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Свеча

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