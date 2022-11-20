Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра с абажурами в классическом стиле. Основание металлическое, бронзового цвета с декоративными прозрачными стеклянными элементами. Восемь рожков. Абажуры тканевые. Высота изделия регулируется от 75см до 1.22м, диаметр 84см. В светильнике 8 ламп с цоколем Е27 максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Люстра прекрасно осветит зал, гостиную или столовую площадью около 28м².
Вес и габариты упаковки
Длина (мм)-400
Высота (мм)-300
Ширина (мм)-600
Вес (грамм)-5400
Прочие
Тип cветильника-Люстра подвесная
Мощность общая, Вт-600
Размещение-Подвесное
Освещаемая площадь - кв.м-28
Высота мин, мм-750
Высота, мм-1220
Диаметр, мм-840
Тип крепления-Крючок
Стиль-Классика
Для любого потолка, в т.ч.натяжного
На двойной выключатель-Да
Форма светильника-Абажуры / Подвесы
С регулировкой высоты-Да
Степень защиты IP-IP20
Рассеиватель-Ткань
Лампы - Мощность макс, Вт-75
Лампы - Количество-8
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Бронза и вариации
Арматура - Поверхность-Матовая
Материал плафонов-Текстиль
Цвет плафонов-Белый
Поверхность плафонов-Матовая
Форма плафонов-Круглый
Направление ламп-Вверх
Виды ламп-Накаливания / Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-Е27