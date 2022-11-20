Люстра подвесная Citilux Максвелл

14 оценок

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Люстра подвесная Citilux Максвелл

4.2
21 990 ₽
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Характеристики товара

Основные характеристики

Тип cветильника: Люстра подвесная

Коллекция: Максвелл

Стиль: Лофт

Форма светильника: Круглый

Технические особенности: На двойной выключатель / Для любого типа потолка, в том числе натяжного

Степень защиты: IP20

Диаметр: 680 мм

Высота: 420-1000 мм

Встроенные светодиоды: Нет

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Компактные люмин.

Цоколь: E27

Лампы - Мощность макс: 75 Вт

Лампы - Количество: 9

Мощность общая: 675 Вт

Освещаемая площадь: 20.5-32 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Венге (коричневый)

Арматура - Поверхность: Матовая

Направление ламп: Вниз

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