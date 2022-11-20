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Тип cветильника: Люстра подвесная
Коллекция: Максвелл
Стиль: Лофт
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: На двойной выключатель / Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 680 мм
Высота: 420-1000 мм
Встроенные светодиоды: Нет
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Компактные люмин.
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 75 Вт
Лампы - Количество: 9
Мощность общая: 675 Вт
Освещаемая площадь: 20.5-32 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Венге (коричневый)
Арматура - Поверхность: Матовая
Направление ламп: Вниз