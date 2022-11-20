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Торшер Ровена - фото 1

Торшер Ровена

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Люстра подвесная Дрезден

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Торшер

Коллекция: Ровена

Стиль: Классика

Форма светильника: Круглый

Степень защиты: IP20

Диаметр: 260 мм

Высота: 1780 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания

Цоколь: E27

Лампы - Мощность макс: 75 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 75 Вт

Освещаемая площадь: 2-3 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Бронза и вариации

Материал плафонов: Текстиль

Цвет плафонов: Бежевый

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вверх

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