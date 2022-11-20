Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Торшер
Коллекция: Ровена
Стиль: Классика
Форма светильника: Круглый
Степень защиты: IP20
Диаметр: 260 мм
Высота: 1780 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 75 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 75 Вт
Освещаемая площадь: 2-3 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Бронза и вариации
Материал плафонов: Текстиль
Цвет плафонов: Бежевый
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вверх