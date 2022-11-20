Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Коллекция: Ровена
Стиль: Классика
Помещение: Гостиная
Форма светильника: Круглый
Степень защиты: IP20
Диаметр: 900 мм
Высота: 1000-1270 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания
Цоколь: E14
Лампы - Мощность макс: 60 Вт
Лампы - Количество: 21
Мощность общая: 1260 Вт
Освещаемая площадь: 33.5-53 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Белый
Материал плафонов: Текстиль
Цвет плафонов: Белый
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вверх