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Люстра подвесная Ровена белая - фото 1

Люстра подвесная Ровена белая

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра подвесная

Коллекция: Ровена

Стиль: Классика

Помещение: Гостиная

Форма светильника: Круглый

Степень защиты: IP20

Диаметр: 900 мм

Высота: 1000-1270 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания

Цоколь: E14

Лампы - Мощность макс: 60 Вт

Лампы - Количество: 21

Мощность общая: 1260 Вт

Освещаемая площадь: 33.5-53 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Белый

Материал плафонов: Текстиль

Цвет плафонов: Белый

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вверх

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