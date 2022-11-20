Тип cветильника: Люстра подвесная
Коллекция: Вегас
Стиль: Современный / Модерн
Форма светильника: Круглый
Степень защиты: IP20
Диаметр: 660 мм
Высота: 500-3000 мм
Встроенные светодиоды: Да
Виды ламп: Встроенные светодиоды
Мощность общая: 112 Вт
Освещаемая площадь: 11-18 кв.м
Цветовая температура: 3000 K
Световой поток: 3360 Lm
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Кофейный
Материал плафонов: Оптический полимер
Цвет плафонов: Кофейный
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Прочие
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