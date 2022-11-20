Люстра подвесная Citilux Вегас

13 оценок

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Люстра подвесная Citilux Вегас

4.6
69 900 ₽
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Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Кофейный
Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Кофейный
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Бра Citilux CL

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра подвесная

Коллекция: Вегас

Стиль: Современный / Модерн

Форма светильника: Круглый

Степень защиты: IP20

Диаметр: 660 мм

Высота: 500-3000 мм

Встроенные светодиоды: Да

Виды ламп: Встроенные светодиоды

Мощность общая: 112 Вт

Освещаемая площадь: 11-18 кв.м

Цветовая температура: 3000 K

Световой поток: 3360 Lm

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Кофейный

Материал плафонов: Оптический полимер

Цвет плафонов: Кофейный

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Прочие

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