Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра от итальянского бренда Moderli. Плафоны из текстиля мягко рассеивают свет для комфортного освещения. Металлический каркас с витиеватым дизайном украшен декоративными кристаллами. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника. Данная модель станет отличным дополнением интерьера для спальни, зала и гостиной.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 50*34*25
Вес брутто: 4,6
Объем: 0,043
Основные характеристики
- Высота1180 мм
- Ширина650 мм
- Длина650 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный