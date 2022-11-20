Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра из коллекции Saudy в стиле модерн. Плафоны с отделкой из плотной ткани мягко рассеивают свет. Металлический каркас золотого цвета из изогнутых линий дополняет всю композицию, создавая сдержанный образ. В качестве источника света используются лампы накаливания или LED с цоколем E14. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможна регулировка высоты светильника.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 50*34*25
Вес брутто: 4
Объем: 0,043
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Ширина670 мм
- Длина670 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, золотой