Люстра подвесная V2590-5P Saudy 5*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра из коллекции Saudy в стиле модерн. Плафоны с отделкой из плотной ткани мягко рассеивают свет. Металлический каркас золотого цвета из изогнутых линий дополняет всю композицию, создавая сдержанный образ. В качестве источника света используются лампы накаливания или LED с цоколем E14. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможна регулировка высоты светильника.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 50*34*25

Вес брутто: 4

Объем: 0,043

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Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Ширина670 мм
  • Длина670 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, золотой

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