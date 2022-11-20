Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра Katar с лаконичным дизайном. Плафоны из плотной ткани мягко рассеивают свет, а вытянутая форма способствует более равномерному освещению. Металлический каркас цвета хром в простом исполнении дополняет общий стиль светильника. Подвесная люстра с площадью освещения 20 м² станет отличным выбором для больших комнат.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 53*28*23
Вес брутто: 8,294
Объем: 0,034
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина650 мм
- Длина650 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный