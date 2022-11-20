Люстра подвесная V2622-5P Katar 5*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра Katar с лаконичным дизайном. Плафоны из плотной ткани мягко рассеивают свет, а вытянутая форма способствует более равномерному освещению. Металлический каркас цвета хром в простом исполнении дополняет общий стиль светильника. Подвесная люстра с площадью освещения 20 м² станет отличным выбором для больших комнат.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 53*28*23

Вес брутто: 8,294

Объем: 0,034

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина650 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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