Люстра подвесная V2631-5P Celestia 5*E14*60W

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W
Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W
Следующий Люстра подвесная V2632-8P Celestia 8*E14*60W
Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W

Характеристики товара

Описание

Стильная подвесная люстра Celestia от итальянского бренда Moderli. Плафоны из ткани с плотной фактурой мягко рассеивают свет. Металлический каркас цвета золота из изогнутых трубок дополняет лаконичный образ и не мешает освещению. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Светильник станет отличным дополнением для комнат, созданных в утончённом стиле.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 50*34*25

Вес брутто: 7,920

Объем: 0,043

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина570 мм
  • Длина570 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, золотой

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Люстра подвесная V2642-5P Trio 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2642-5P Trio 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
20 69027
27 990 ₽Оптовая цена
8

Люстра подвесная V2642-5P Trio 5*E14*60W

Люстра подвесная V2643-8P Trio 8*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2643-8P Trio 8*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
31 49031
44 990 ₽Оптовая цена
12

Люстра подвесная V2643-8P Trio 8*E14*60W

Люстра подвесная V2652-5P Claim 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2652-5P Claim 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
18 99033
27 990 ₽Оптовая цена
8

Люстра подвесная V2652-5P Claim 5*E14*60W

Люстра подвесная V2661-6P Anita 6*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2661-6P Anita 6*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
21 19030
29 990 ₽Оптовая цена
9

Люстра подвесная V2661-6P Anita 6*E14*60W

Люстра подвесная V2662-8P Anita 8*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2662-8P Anita 8*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
29 99026
39 990 ₽Оптовая цена
12

Люстра подвесная V2662-8P Anita 8*E14*60W

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Lightstar White

Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
от11 849
Оптовая цена
10

Настольная лампа Lightstar Manti

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
12

Накладной светильник Lightstar Rullo White

С этим товаром покупают

Стол Лофт 22Настоящее фото товара Стол Лофт 22, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
5

Стол Лофт 22

Стол журнальный BeautyStyle 7Настоящее фото товара Стол журнальный BeautyStyle 7, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
6

Стол журнальный BeautyStyle 7

Бра V2630-1W Celestia 1*E14*60WНастоящее фото товара Бра V2630-1W Celestia 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
3 19042
5 490 ₽Оптовая цена
14

Бра V2630-1W Celestia 1*E14*60W

Люстра подвесная V2631-5P Celestia 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2631-5P Celestia 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
22 49017
26 990 ₽Оптовая цена
6

Люстра подвесная V2631-5P Celestia 5*E14*60W

Люстра подвесная V2632-8P Celestia 8*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2632-8P Celestia 8*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
23 99041
39 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра подвесная V2632-8P Celestia 8*E14*60W