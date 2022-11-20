Люстра подвесная V2810-8P Valerie 8*E14*440W

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра подвесная V2691-5P Slam 5*E14*60W
Люстра подвесная V2691-5P Slam 5*E14*60W
Следующий Люстра потолочная V1150-5C Circle 7*E27*60W
Люстра подвесная V2691-5P Slam 5*E14*60W

Характеристики товара

Описание

Стильная готическая подвесная люстра Valeria. Сочетание прозрачных стеклянных плафонов с металлическим матовым каркасом создают загадочный и утончённый образ. Декорированная часть плафона немного приглушает и равно рассеивает свет для комфортного освещения. Вся конструкция держится на прочных металлический тросах, а собранные провода свободно свисающие с потолка добавляют ощущение невесомости. Данная модель поможет дополнить любой современный интерьер. Идеальный вариант для комнат с высокими потолками.

  • Площадь освещения 16 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 8
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 320 Вт.
  • Напряжение 220-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 66*66*25,5

Вес брутто: 4,1

Объем: 0,111

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина660 мм
  • Длина660 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветчерный, прозрачный

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Люстра потолочная V1152-5C Circle 5*E27*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная V1152-5C Circle 5*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽Оптовая цена
13

Люстра потолочная V1152-5C Circle 5*E27*60W

Люстра потолочная V1153-9C Circle 9*E27*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная V1153-9C Circle 9*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
17 99029
24 990 ₽Оптовая цена
12

Люстра потолочная V1153-9C Circle 9*E27*60W

Люстра потолочная V1160-3C Lumi 3*G9*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная V1160-3C Lumi 3*G9*60W, произведённого компанией ChiedoCover
4 29050
8 490 ₽Оптовая цена
6

Люстра потолочная V1160-3C Lumi 3*G9*60W

Люстра потолочная V1162-6C Lumi 6*G9*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная V1162-6C Lumi 6*G9*60W, произведённого компанией ChiedoCover
7 99053
16 990 ₽Оптовая цена
9

Люстра потолочная V1162-6C Lumi 6*G9*60W

Люстра потолочная V1200-3C Lione 3*E14*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная V1200-3C Lione 3*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
12

Люстра потолочная V1200-3C Lione 3*E14*60W

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Lightstar White

Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
от11 849
Оптовая цена
10

Настольная лампа Lightstar Manti

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
12

Накладной светильник Lightstar Rullo White

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Настоящее фото товара Стол Лофт 14, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
11

Стол Лофт 14

Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
13 49051
26 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Барный стол Хансевилл, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
8

Барный стол Хансевилл

Стол Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
14

Стол Lomond, регулируемый, с полками

Настоящее фото товара Слэб Днепр, произведённого компанией ChiedoCover
от44 600
12

Слэб Днепр

Стол Лофт, Бетон Портленд/ ЧерныйНастоящее фото товара Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 000
Оптовая цена
10

Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный

В наличии 32 шт.