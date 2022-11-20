Характеристики товара
Описание
Стильная готическая подвесная люстра Valeria. Сочетание прозрачных стеклянных плафонов с металлическим матовым каркасом создают загадочный и утончённый образ. Декорированная часть плафона немного приглушает и равно рассеивает свет для комфортного освещения. Вся конструкция держится на прочных металлический тросах, а собранные провода свободно свисающие с потолка добавляют ощущение невесомости. Данная модель поможет дополнить любой современный интерьер. Идеальный вариант для комнат с высокими потолками.
- Площадь освещения 16 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 8
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 320 Вт.
- Напряжение 220-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 66*66*25,5
Вес брутто: 4,1
Объем: 0,111
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина660 мм
- Длина660 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветчерный, прозрачный