Люстра Pompea Ball by Romatti

13 оценок

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Люстра Pompea Ball by Romatti

4.4
36 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стиль исполнения: Классический

Напряжение сети: 220~240 В

Тип выключателя: настенный

Лампочки в комплекте: Нет

Габаритные размеры: Ширина 31.0 (см) Высота 31.0 (см)

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