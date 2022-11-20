Стиль исполнения: Классический
Напряжение сети: 220~240 В
Тип выключателя: настенный
Лампочки в комплекте: Нет
Габаритные размеры: Ширина 31.0 (см) Высота 31.0 (см)
Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый
Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый
Стул Лион, велюр голубой
Стул Лион, велюр красный
Стул Лион, велюр серый
Стул Лион, вельвет пыльно-голубой
Стул Лион, велюр кремовый
Стул Валенсия, бархат, угольный
Стул Валенсия, бархат, оливковый
Стул Валенсия, бархат, зеленый лайм
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Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack