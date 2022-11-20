Люстра Pompea Cube by Romatti

13 оценок

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Люстра Pompea Cube by Romatti

4.7
29 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стиль исполнения: Классический

Напряжение сети: 220~240 В

Тип выключателя: настенный

Лампочки в комплекте: Нет

Габаритные размеры: Ширина 32.0 (см); Высота 35.0 (см)

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