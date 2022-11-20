Стиль исполнения: Классический
Напряжение сети: 220~240 В
Тип выключателя: настенный
Лампочки в комплекте: Нет
Габаритные размеры: Ширина 32.0 (см); Высота 35.0 (см)
Стул складной Торни, голубой
Стул складной Торни, синий
Стул складной Торни, коричневый
Стул складной Торни, зеленый
Стул Tariq, голубой, дер. ножки
Стул Tariq, серый, дер. ножки
Стул Fabio, белый ПУ, дер. ножки
Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный
Столешница лофт Полоса 2400x900
Столешница лофт Оклад 80x40 - 760x760
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Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack