Люстра потолочная Citilux Эдисон

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Люстра потолочная Citilux Эдисон

4.7
25 249 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
Следующий Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза
Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза

Характеристики товара

Описание

Конфигурация светильника Эдисон:

Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Плафон Черный + Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон.

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол слэб Маизур, произведённого компанией ChiedoCover
от273 000
14

Стол слэб Маизур

Настоящее фото товара Стол Minos, произведённого компанией ChiedoCover
131 190
Оптовая цена
10

Стол Minos

Стол WoodstockНастоящее фото товара Стол Woodstock, произведённого компанией ChiedoCover
от290 390
Оптовая цена
11

Стол Woodstock

Стол TogoНастоящее фото товара Стол Togo, произведённого компанией ChiedoCover
от34 090
Оптовая цена
10

Стол Togo

Стол SurfaceНастоящее фото товара Стол Surface, произведённого компанией ChiedoCover
от246 190
Оптовая цена
6

Стол Surface

Настоящее фото товара Стул барный Марсель HPL , произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
15

Стул барный Марсель HPL

Настоящее фото товара Стул барный Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
9

Стул барный Марсель

Стул Бремен дубНастоящее фото товара Стул Бремен дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
5

Стул Бремен дуб

Стул Мюнхен дубНастоящее фото товара Стул Мюнхен дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
8

Стул Мюнхен дуб

Стул Лари дубНастоящее фото товара Стул Лари дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
6

Стул Лари дуб

Другие товары из раздела

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон G80-19FLНастоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон G80-19FL, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
11

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон G80-19FL

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452, произведённого компанией ChiedoCover
от298
Оптовая цена
6

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-32FLНастоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-32FL, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
15

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-32FL

Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-12FL, произведённого компанией ChiedoCover
от298
Оптовая цена
12

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-12FL

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон ST64-19FLНастоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон ST64-19FL, произведённого компанией ChiedoCover
от298
Оптовая цена
15

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон ST64-19FL

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex Cardo , произведённого компанией ChiedoCover
от534
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Imex Cardo

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
от1 278
Оптовая цена
15

Встраиваемый светильник Imex

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex one, произведённого компанией ChiedoCover
от561
Оптовая цена
5

Встраиваемый светильник Imex one

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look Black, произведённого компанией ChiedoCover
от4 016
Оптовая цена
14

Люстра Ideal Lux Look Black