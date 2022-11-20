Конфигурация светильника Эдисон:
Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Плафон Черный + Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон.
Стол слэб Маизур
Стол Minos
Стол Woodstock
Стол Togo
Стол Surface
Стул барный Марсель HPL
Стул барный Марсель
Стул Бремен дуб
Стул Мюнхен дуб
Стул Лари дуб
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон G80-19FL
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-32FL
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-12FL
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон ST64-19FL
Люстра Odeon Light Grif
Встраиваемый светильник Imex Cardo
Встраиваемый светильник Imex
Встраиваемый светильник Imex one
Люстра Ideal Lux Look Black