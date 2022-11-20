Характеристики товара
Описание
Люстра c многоточечным креплением проводов к потолку, длина провода 215см. Точеный стакан патрона, цвет - старая бронза.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес и габариты упаковки
Длина (мм)-260
Высота (мм)-130
Ширина (мм)-260
Вес (грамм)-1800
Прочие
Тип cветильника-Люстра потолочная
Мощность общая, Вт-675
Размещение-Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м-32
Тип крепления-Планка
Стиль-Лофт
Для любого потолка, в т.ч.натяжного-Да
Форма светильника-Подвесы
С регулировкой высоты-Да
Степень защиты IP-IP20
Лампы - Мощность макс, Вт-75
Лампы - Количество-9
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Венге (коричневый)
Арматура - Поверхность-Матовая
Направление ламп-Вниз
Виды ламп-Накаливания / Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-Е27