Товар в корзине. Перейти
Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза - фото 1Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза - фото 2

Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настольная лампа THE MONKEY SITTING золотая
Настольная лампа THE MONKEY SITTING золотая
Следующий Подвесной светильник Эдисон Black
Настольная лампа THE MONKEY SITTING золотая

Характеристики товара

Описание

Люстра c многоточечным креплением проводов к потолку, длина провода 215см. Точеный стакан патрона, цвет - старая бронза.


ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес и габариты упаковки
Длина (мм)-260
Высота (мм)-130
Ширина (мм)-260
Вес (грамм)-1800


Прочие
Тип cветильника-Люстра потолочная
Мощность общая, Вт-675
Размещение-Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м-32
Тип крепления-Планка
Стиль-Лофт
Для любого потолка, в т.ч.натяжного-Да
Форма светильника-Подвесы
С регулировкой высоты-Да
Степень защиты IP-IP20
Лампы - Мощность макс, Вт-75
Лампы - Количество-9
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Венге (коричневый)
Арматура - Поверхность-Матовая
Направление ламп-Вниз
Виды ламп-Накаливания / Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-Е27

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
от16 779
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Light Tender

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Люстра Атенри, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
15

Люстра Атенри

Другие товары из разделатематическое освещение
Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Эдисон

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
13

Подвесной светильник Эдисон Плафон

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черноеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
7

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белоеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
6

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белоеНастоящее фото товара Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена
10

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое

Настольная лампа MOUSE SITTING белаяНастоящее фото товара Настольная лампа MOUSE SITTING белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
5

Настольная лампа MOUSE SITTING белая