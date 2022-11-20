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Люстра потолочная Портал

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Люстра CL Грета Хром

Характеристики товара

Описание

Изящество форм и великолепие цветов иногда трудно передать словами. Шикарные потолочные люстры, выполненные в стиле современной классики, декорированы хрусталём знаменитой марки Asfour. Неординарный дизайн моделей, и потрясающая игра света, излучаемая светильниками, украсит ваш интерьер, и приятно поразит ваших гостей.Модель на шесть рожков в классическом золотом цвете отлично впишется в помещения небольших и средних размеров, в независимости от их предназначения. Это может быть гостиная, спальня, кухня или детская комната площадью от 11-ти до 17-ти квадратных метров. Хотя многие называют форму конструкции квадратной, среди наших покупателей весьма популярен при установке вариант размещения, превращающий её в ромб. Высота модели составляет всего 150 миллиметров, что станет идеальным решением для невысоких потолков. При этом, патроны из углепластика дают возможность использовать лампы накаливания с цоколем Е14 до 60-ти Ватт, либо светодиодные лампы без ограничения по мощности, что станет большим преимуществом в случае надобности увеличить степень яркости светового прибора.


Вес и габариты упаковки
Длина (мм)-430
Высота (мм)-180
Ширина (мм)-430
Вес (грамм)-5400


Прочие
Тип cветильника-Люстра потолочная
Мощность общая, Вт-360
Размещение-Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м-17
Высота, мм-150
Длина, мм-410
Тип крепления-Планка
Ширина, мм-410
Для любого потолка, в т.ч.натяжного
На двойной выключатель-Да
Форма светильника-Квадратный / Плоский
Степень защиты IP-IP20
Рассеиватель-Стекло / Хрусталь
Лампы - Мощность макс, Вт-60
Лампы - Количество-6
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Золото и вариации
Арматура - Поверхность-Блестящая
Материал плафонов-Стекло / Хрусталь
Цвет плафонов-Прозрачный
Поверхность плафонов-Блестящая
Форма плафонов-Квадратный
Направление ламп-Вниз
Виды ламп-Накаливания / Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-Е14

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