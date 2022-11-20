Характеристики товара
Описание
Коллекция люстр в стиле модерн прекрасно впишется в современные интерьеры. Модели серии подойдут для помещений любого предназначения – это может быть спальня, гостиная, кухня, прихожая, или детская комната. Светильник сочетает в себе детали сверкающего хрома, которые великолепно гармонируют с основанием цвета венге и белыми, матовыми плафонами. Благодаря изящным плавным формам, конструкция будет замечательно смотреться не только в модерновых интерьерах, но и в помещениях, оформленных в классическом стиле. Потолочное крепление облегчает монтаж изделия, и делает модели коллекции пригодными, для помещений с потолками любого типа, включая натяжные, в независимости от их высоты. В конструкции используются термостойкие патроны из углепластика, позволяющие применять лампы накаливания со стандартным цоколем Е27 мощностью до 75 ватт, а также можно использовать светодиодные энергосберегающие лампочки любой мощности. Все модели коллекции выделяются высоким качеством сборки, производства из экологически чистых, прочных материалов.
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Мощность450 Вт