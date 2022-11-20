Характеристики товара
Описание
Потолочные люстры серии станут превосходным решением для освещения помещений с потолками любого типа, включая натяжные, в независимости от их высоты. Люстра обладает оригинальным и необычным дизайном, который прекрасно впишется в современные интерьеры. Данные модели подойдут для разных помещений, таких как спальня, гостиная, кухня, прихожая, или детская комната. Светильник включает в себя детали сверкающего хрома, которые великолепно сочетаются с основанием цвета венге и белыми, матовыми плафонами. Изделия коллекции выделяются высоким качеством сборки, и производства из экологически чистых, прочных материалов. В конструкции используются термостойкие патроны из углепластика, позволяющие применять лампы накаливания со стандартным цоколем Е27 мощностью до 75 ватт, а также можно использовать светодиодные энергосберегающие лампочки любой мощности.
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Мощность300 Вт