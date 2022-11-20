Товар в корзине. Перейти
Люстра потолочная Эшмун, Венге Хром - фото 1Люстра потолочная Эшмун, Венге Хром - фото 2Люстра потолочная Эшмун, Венге Хром - фото 3Люстра потолочная Эшмун, Венге Хром - фото 4Люстра потолочная Эшмун, Венге Хром - фото 5

Люстра потолочная Эшмун, Венге Хром

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром
Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром
Следующий Люстра потолочная Эшмун, 6 плафонов, Венге Хром
Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром

Характеристики товара

Описание

Потолочные люстры серии станут превосходным решением для освещения помещений с потолками любого типа, включая натяжные, в независимости от их высоты. Люстра обладает оригинальным и необычным дизайном, который прекрасно впишется в современные интерьеры. Данные модели подойдут для разных помещений, таких как спальня, гостиная, кухня, прихожая, или детская комната. Светильник включает в себя детали сверкающего хрома, которые великолепно сочетаются с основанием цвета венге и белыми, матовыми плафонами. Изделия коллекции выделяются высоким качеством сборки, и производства из экологически чистых, прочных материалов. В конструкции используются термостойкие патроны из углепластика, позволяющие применять лампы накаливания со стандартным цоколем Е27 мощностью до 75 ватт, а также можно использовать светодиодные энергосберегающие лампочки любой мощности.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Мощность300 Вт

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
от16 779
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Light Tender

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Люстра Атенри, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
15

Люстра Атенри

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Бра Настенный Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Бра Настенный Дижон Light

Настоящее фото товара Подсветка Fino 52, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
8

Подсветка Fino 52

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Светильник настенный 01554, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
11

Светильник настенный 01554

Настоящее фото товара Светильник настольный Cat с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
15

Светильник настольный Cat с подсветкой

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден