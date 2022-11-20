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Люстра потолочная Фокус, матовый хром, 6 светильников - фото 1Люстра потолочная Фокус, матовый хром, 6 светильников - фото 2Люстра потолочная Фокус, матовый хром, 6 светильников - фото 3

Люстра потолочная Фокус, матовый хром, 6 светильников

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Характеристики товара

Описание

Стильные потолочные люстры серии Фокус моментально нашли своих поклонников на рынке освещения в России Модели из коллекции Фокус прекрасно подойдут для различных помещений, таких как спальня, гостиная, спальня, прихожая. Компактные размеры и крепление непосредственно на потолок делает данный светильник замечательным выбором для помещения с невысокими потолками. Матовые, конусовидные, стеклянные плафоны прекрасно смотрятся в сочетании с никелированной поверхностью люстры, придавая ей свой неповторимый стиль. Плафоны светильника направлены в разные стороны, что позволяет равномерно освещать все пространство помещения. Модель на шесть рожков рекомендована нами на помещения площадью 11-17 квадратных метров. В люстре используются термостойкие качественные патроны, позволяющие применить лампы накаливания с цоколем Е14 до 60 Ватт, также можно использовать светодиодные или энергосберегающие лампочки любой мощности. Технической особенностью люстры является возможность её подключения на двухклавишный выключатель. Конструкция подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного. В случае если вам удобнее крепить светильник на стационарный потолочный крюк, вы сможете приобрести у производителя специальный переходник для этих целей.

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Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Диаметр750 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп6
  • Мощность360 Вт
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь17 кв. м.
  • Цветсеребряный

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