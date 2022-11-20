Характеристики товара
Описание
Стильные потолочные люстры серии Фокус моментально нашли своих поклонников на рынке освещения в России Модели из коллекции Фокус прекрасно подойдут для различных помещений, таких как спальня, гостиная, спальня, прихожая. Компактные размеры и крепление непосредственно на потолок делает данный светильник замечательным выбором для помещения с невысокими потолками. Матовые, конусовидные, стеклянные плафоны прекрасно смотрятся в сочетании с никелированной поверхностью люстры, придавая ей свой неповторимый стиль. Плафоны светильника направлены в разные стороны, что позволяет равномерно освещать все пространство помещения. Модель на шесть рожков рекомендована нами на помещения площадью 11-17 квадратных метров. В люстре используются термостойкие качественные патроны, позволяющие применить лампы накаливания с цоколем Е14 до 60 Ватт, также можно использовать светодиодные или энергосберегающие лампочки любой мощности. Технической особенностью люстры является возможность её подключения на двухклавишный выключатель. Конструкция подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного. В случае если вам удобнее крепить светильник на стационарный потолочный крюк, вы сможете приобрести у производителя специальный переходник для этих целей.
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Диаметр750 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп6
- Мощность360 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь17 кв. м.
- Цветсеребряный