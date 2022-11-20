Характеристики товара
Описание
Изысканная коллекция потолочных люстр серии Фокус отличается современным дизайном, удобством в эксплуатации и, конечно же, яркостью. Светильники серии Фокус с легкостью помогут вам решить вопрос с освещением практически любых помещений вашей территории. Это может быть гостиная, спальня, прихожая, кухня. Компактные размеры и потолочное крепление делает данный светильник замечательным выбором для помещения с невысокими потолками. Стеклянные плафоны в форме конуса прекрасно сочетаются с основанием люстры цвета матового хрома, и придают ей своеобразный, креативный вид. По задумке инженеров и дизайнеров светильника направлены в разные стороны, что позволяет равномерно освещать все пространство, не оставляя в помещении тёмных мест. В люстре используются термостойкие качественные патроны, позволяющие применить лампы накаливания с цоколем Е14 мощностью до 60 Ватт, либо светодиодные лампочки без ограничения по мощности. Конструкция изготовлена из высококачественных, экологически чистых и прочных материалов. Современное крепление при помощи планки делает модели серии Фокус подходящими для потолков любой высоты и любого типа, включая натяжные потолки.
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Диаметр800 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп8
- Мощность480 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь21 кв. м.
- Цветсеребряный