Характеристики товара
Основные характеристики
Стиль: Модерн
Размеры: Высота: 390 мм; Диаметр: 820 мм
Тип возможно используемых ламп: накаливания, энергосберегающая, светодиодная
Рабочее напряжение: 220-240 V
Возможность использования диммера: возможно
Степень пылевлагозащиты: IP20
Наличие ламп в комплекте: нет
Тип патрона: E14
Количество ламп: 12
Максимальная мощность лампы: 40 W
Цвет плафона: белый
Материал плафона: стекло
Тип поверхности плафона: матовый
Материал арматуры: металл
Тип поверхности арматуры: глянцевый
Цвет арматуры: золото