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          Фотография Люстра потолочная Imex Libra от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра потолочная Imex Libra

          4.1
          Оптовая цена
          от 5 480 ₽
          от 10 шт.
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          Люстра потолочная Imex Libra
          Люстра потолочная Imex Libra
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Стиль: Модерн

          Размеры: Высота: 390 мм; Диаметр: 820 мм

          Тип возможно используемых ламп: накаливания, энергосберегающая, светодиодная

          Рабочее напряжение: 220-240 V

          Возможность использования диммера: возможно

          Степень пылевлагозащиты: IP20

          Наличие ламп в комплекте: нет

          Тип патрона: E14

          Количество ламп: 12

          Максимальная мощность лампы: 40 W

          Цвет плафона: белый

          Материал плафона: стекло

          Тип поверхности плафона: матовый

          Материал арматуры: металл

          Тип поверхности арматуры: глянцевый

          Цвет арматуры: золото

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