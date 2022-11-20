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Люстра потолочная Клифтон, 6 ламп, Чёрная

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Люстра потолочная Клифтон, Чёрная

Характеристики товара

Описание

Люстра выполнена в современном стиле. Корпус светильника металлический, цвет чёрный, с декоративными бронзовыми элементами. Основание круглой формы, к нему на коротких штангах крепятся прямые рожки. Плафоны стеклянные матовые. В люстре шесть ламп с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Светильник рассчитан на работу как с одноклавишным, так и с двухклавишным выключателем.

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Основные характеристики

  • Высота255 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина775 мм
  • Мощность450 Вт

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