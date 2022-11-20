Характеристики товара
Описание
Люстра выполнена в современном стиле. Корпус светильника металлический, цвет чёрный, с декоративными бронзовыми элементами. Основание круглой формы, к нему на коротких штангах крепятся прямые рожки. Плафоны стеклянные матовые. В люстре восемь ламп с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Светильник рассчитан на работу как с одноклавишным, так и с двухклавишным выключателем.
Основные характеристики
- Высота255 мм
- Ширина775 мм
- Длина775 мм
- Мощность600 Вт