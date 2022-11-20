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Люстра потолочная Краков 375 Бронза - фото 1Люстра потолочная Краков 375 Бронза - фото 2

Люстра потолочная Краков 375 Бронза

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра потолочная
Мощность общая, Вт: 375
Размещение: Потолочное
Высота, мм: 330
Диаметр, мм: 620

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