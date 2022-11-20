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Люстра потолочная Краков 600 Бронза - фото 1

Люстра потолочная Краков 600 Бронза

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Люстра потолочная Краков 375 Бронза
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Люстра потолочная Краков 375 Бронза

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра потолочная
Мощность общая, Вт: 600
Размещение: Потолочное
Высота, мм: 460
Диаметр, мм: 900

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